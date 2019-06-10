الخميس.. مجد القاسم يشعل قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي

يحيي الفنان مجد القاسم، حفلا غنائيا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بقاعة الحكمة.

ومن المقرر أن يقدم مجد خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور: "بأمر الهوى، يامن هواه، رسالة، لعبتك، نكتة

بايخة، يارايق، غمض عنيك..وآخرون.

يذكر أن المطرب مجد القاسم أحيا مؤخرًا حفل العيد في لبنان بمدينة صيدا، وكان حضر الحفل عددا كبيرا من الجمهور اللبنانى ومختلف الجنسيات من الدول العربية.