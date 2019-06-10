للمرة الأولى.. نانسي عجرم في حفل غنائي في جدة

تستعد الفنانة نانسي عجرم لحلفها الغنائي الاول في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، ضمن فعاليات"موسم جدة للاحتفالات".
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 13 يونيو، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.
يذكر أن اخر حفلات نانسي الغنائية
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