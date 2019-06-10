فن ومشاهير

للمرة الأولى.. نانسي عجرم في حفل غنائي في جدة

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تستعد الفنانة نانسي عجرم لحلفها الغنائي الاول في المملكة العربية في مدينة جدة، ضمن فعاليات"موسم جدة للاحتفالات".

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 13 يونيو، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.

يذكر أن اخر حفلات نانسي الغنائية

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كانت في القاهرة ضمن الخيم الرمضانية التي اقيمت في احدى الفنادق الكبرى في القاعرة، وامتعت نانسي جمهورها بمجموعة غنائية ومنها"حسة بيك، ماشي حدي، الوتر"

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