فيديو وصور.. الهندية جانفي كابور تتخلى أخيراً عن «الشورت»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قررت الفنانة الهندية الصاعدة جانفي أن تتخلى عن شورتها اقير الساخن، لأنها اختارت سروال مقلم بالأزرق والأبيض، حيث شوهدت بعدما انتهت من تمارينها الرياضية، وتتجه إلى سيارتها الفخمة خارج صالة الألعاب، وتبتسم للباباراتزي.

قبل بضعة أيام، في برنامج دردشة، قالت مواطنتها الممثلة كاترينا كايف إنها قلقة للغاية بشأن السراويل القصيرة لجانفي التي كانت ترتديها في الصالة الرياضية، وفي وقت لاحق، دافعت أختها سونام كي أهوجا عن جانفي، يبدو أن جانفي كابور أخذت النصيحة كات على محمل الجد.

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جانفي فازت بملايين القلوب من خلال ظهورها في دور رومانسي في Dhadak وهو أول فيلم لها، وبعد ذلك، وقعت جانفي كابور على بطولة فيلمين جديدين، حيث تصور كابور في الوقت الحالي فيلم بعنوان “تاخت” من إنتاج كاران جوهر.

والى جانب “تاخت”، تصوّر هذه الممثلة البالغة من العمر 22 عامًا حاليًا فيلمًا يحمل عنوان مبدئي Kargil Girl، يدور حول السيرة الذاتية لحياة جونجان ساكسينا الطيار في سلاح الجو الهندي، وكانت أول امرأة هندية على الإطلاق تطير إلى منطقة قتال.