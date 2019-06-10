صور.. جنازة سكرتير أميتاب باتشان.. وايشواريا تحرص على المشاركة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي شيتال جين، سكرتير النجم أميتاب باتشان لمدة 35 عامًا، وذلك عن عمر يناهز 77 عامًا، والى جانب عمله كسكرتير “شاهنشاه” بوليوود، فقد عمل أيضًا كمنتج لفيلم Bade Miyan Chote Miyan الذي عُرض على شاشات السينما عام 1998.

استمر الفيلم، الذي أخرجه ديفيد داوان، ليصبح صاحب ثاني أكبر إيراد خلال العام بعد فيلم Kuch Kuch Hota Hai للنجم شاروخان، وكان يضم النجوم أميتاب باتشان وجوفيندا ورافينا تاندون، أنوبام خير ومادوري ديكسيت.

رحل شيتال جاين صباح يوم السبت 8 يونيو في مومباي، ووفقا للتقارير، تجري مراسم حرق جثمانه في محرقة الجثث في مومباي، كما قدم أخذ الممثل المخضرم أنوبام خير التعازي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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كما كتب المخرج مادهور بهانداركار تغريدة نغى فيها الفقيد، جاء فيها: “من المحزن معرفة نبأ موت شيتال جين جي. لقد كان شخصًا متواضعًا ولطيفًا ولطيفًا. صناعة السينما سوف نفتقده. تعازينا لعائلته وأصدقائه. # OmShanti “.

وقد وصل اميتاب باتشان، إلى جانب زوجة ابنه النجمة وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي باتشان، إلى الجنازة. وشوهد الاثنان يرتديان ملابس بيضاء لتقديم واجب العزاء إلى عائلة الفقيد.