وصلة غزل بين شيريهان ونادين نسيب نجيم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن فرحتها الكبيرة بإشادة الفنانة المصرية شيريهان، بأعمالها وتوجيه رسالة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

وكانت شيريهان قد وجهت تغريدة خاصة لنادين نجيم، قالت فيها: «وينعكس الجمال الحقيقي في المرأة في روحها وأنتي جميلة على جميع المستويات روحًا و شكلاً وعقلاً وأداءً، شكرا لك جميلة من الداخل إلى الخارج.. أحبك».

وردت نادين على رسالة شيريهان لها قائلة: «لا أصدق!! مثلي الأعلى شريهان تقول لي هذه الكلمات!! أحبك كثيرًا والله يحفظك حبيبتي».

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يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل مسلسل «خمسة ونص»، وشاركها البطولة الفنان السوري قصي خولي، والفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا».

وتؤدي نادين، دور طبيبة أورام سرطانية في مسلسل “خمسة ونص”، تدعى بيان تاج الدين، وهي من طبقة اجتماعية مرموقة، وشهرتها وحب الناس إليها تصل بها إلى أن تكون نائبة بالبرلمان.

ولكنها تخوض بعد ذلك صراع اجتماعي وعاطفي كبير ضد زوجها رجل الأعمال المتسلط غمار الغانم، والذي قوم بتجسيد شخصيته الفنان قصي خولي، وذلك بعدما تكتشف تورطه بأعمال ممنوعة في تجارته، وتنفصل عنه لكي تعيش حياة مستقرة وطبيعية.