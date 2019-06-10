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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري أحمد السعدني عن المعاناة الشديدة والضغط العصبي الذي تعرض له أثناء تصويره مسلسل “زي الشمس”، والذي أدى إلى دخوله المستشفى.
السعدني أكد أنه أصيب بنوبات هلع أثناء تصوير بسبب ضغط المواعيد وقلقه من عدم تمكن فريق العمل على استكمال التصوير مع نهاية شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أنهم انتهوا من التصوير يوم 29 رمضان.
الفنان المصري أضاف، خلال استضافته معفريق عمل المسلسل في برنامج “الحكاية”، أنه كان يشعر باختناق ويطلب من المحيطين به الذهاب به لأقرب مستشفى وهو يعلم أنه بخير ولكنه كان يحتاج لمهدئ.
ومن ناحية أخرى كشفت الفنانة دينا الشربيني أن أحمد السعدني كاد ينسحب من تصوير الحلقة الأخيرة قبل ساعات قليلة على عرضها.
دينا كشفت أن السعدني أصيب بحالة من الإحباط عقب تصوير القسم الأول من مشهد مواجهتهما في الحلقة الثلاثين، حيث رأى أنه أدى المشهد بشكل سيء، وقرر الانسحاب وعدم استكماله، وكان ذلك قبل خمس أو ست ساعات فقط على عرض الحلقة.
وأضافت أنها كادت تسقط في النيل وهي تجري خلف أحمد السعدني في الجزيرة، حيث موقع التصوير، لتقنعه بالتراجع عن قراره، واقترحت عليه استكمال المشهد ومشاهدته، فإذا لم يعجبه بإمكانه إعادة التصوير، كما أن الفنان أحمد داود قد أعد كلاما كثيرا لإقناعه، لكنها اندهشت من سرعة قبوله لاقتراحها، وهو ما يبين كم هو إنسان طيب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني: دخلت المستشفى بسبب «زي الشمس».. وكدت انسحب من التصوير لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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