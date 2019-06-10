ظهور نادر للفنانة صفاء أبو السعود وزوجها رجل الأعمال السعودي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، وزوجها الشيخ صالح كامل، أحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، على حضور العرض المسرحي لمسرحية «3 أيام في الساحل»، والذي يقام على مسرح «كايرو شو».

ورغم وضع الشيخ صالح كامل لرقبة طبية إلا أنه أصر على متابعة العرض كاملًا بحضور المخرج مجدي الهواري، في الصفوف الأمامية.

«3 أيام في الساحل»، بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، وندا موسى، ومحمد محمود، وسامية الطرابلسي، وأحمد الحلواني، ومن تأليف وأشعار حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

Advertisements

وتم عرض المسرحية للمرة الثانية خلال أيام العيد، بعد النجاح الذي حققته خلال عرضها الأول على مسرح موفينبيك في 6 أكتوبر، والمسرحية تمثل عودة محمد هنيدي للمسرح بعد غياب سنوات طويلة وحققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها.

صفاء أبو السعود من مواليد عام 1950، تخرجت من معهد السينما قسم الإخراج، وتزوجت من رجل الأعمال صالح عبدالله كامل، وقدمت عدد من الأعمال الفنية الناجحة ومنها: «هي والمستحيل، الخيزران».