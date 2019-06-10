إسعاد يونس توجه رسالة لشريف مدكور: أنت حالة فريدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية إسعاد يونس رسالة خاصة للإعلامي شريف مدكور، بعدما أكد أن مرضه بالسرطان علامة من الله عن رضاه عليه.

إسعاد كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “شريف مدكور، الحبيب الغالي في حديثك بتقول انك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل علي رضاه، و إنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، الحقيقة إن قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير في شئون كتير”.

وأضافت: “رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، و إنه يشكل شخصيته و قناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم هما، ويمكن يقضي بقية حياته كاره للنمط اللي اتفرض عليه خوفا من النقد، و بالتالي يعيش كل الرحلة في حالة كذب مستمرة و نفاق مجتمعي رخيص”.

Advertisements

وتابعت: “رول موديل في كيفية صياغته لأحداث بتمر عليه، نفس الأحداث اللي ممكن مرورها في حياة شخص آخر تدمره وتحوله لكائن مهزوم تعيس وأحيانا متسول عطف أو متاجر بيه، أو مستسلم تماما لذعر المحيطين بيه و سلوكهم النمطي المأساوي تجاه الظرف، لكن في حالتك انت، المسألة احتاجت قرارات سريعة و حاسمة، هكذا سأواجه الموقف، هكذا سأتعامل مع المرض، هكذا ستكون فلسفتي في المقاومة و هكذا سأستغل الفرصة لتوعية كل الناس من خلال تجربتي، و أهم أهم ما في الموضوع إني مش حامثل، لا حامثل حزن ولا حامثل فرح و لا حامثل البطولة و الفداء، مفتاحي الوحيد هو البساطة”.

واستطردت: “رول موديل لأنك دون أن تدري كسرت أصنام كادت أن تصبح ثوابت، التنمر والسفالة والتدخل في شئون الآخرين والتطاول وفرد الدراع و السوقية كادوا أن يصبحوا نمط حياة و قانون، و من لا يعجبه عليه أن ينزوي و يصاب بالخرس و يبلع لسانه ويقضي الباقي من عمره يتحسر علي ما فات، فتواجه أنت كل هذا ببساطة و صدق وتسامح القادر وعفو القوي وثقة بالنفس كونتها بعقل مطلع و وعي مستنير و فكر متقدم”.

الفنانة المصرية اختتمت رسالتها لشريف مدكور، بوصفها له بأنه حالة فريدة، حيث قالت: “الحقيقة انك حالة فريدة، مضيئة، تشع نورا طيب.. تحياتي وحبي”.