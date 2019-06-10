بسمة بوسيل تدعم زوجها بطلّة سوداء شفافة في حفله الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل على مرافقة زوجها، النجم المصري تامر حسني إلى دبي، حيث أحيا هناك حفل غنائي حاشد ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك.

نجمة ستار أكاديمي شاركت محبيها بأجواء رحلتها مع نجم الجيل، والتي بدأت منذ وصولهما للمطار، حيث حرص الزوجان على تنسيق إطلالتيهما وظهرا بـ«لوك» رياضي مميز مناسب للسفر.



أما في الحفل، فقد اختارت بسمة طلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان أسود شفاف، ونسقته مع قبعة كلاسيكية ضاعفت فخامة طلّتها، في الوقت الذي تزينت فيه بأحمر شفاة قوي زادها أنوثة وجاذبية، وقد نشرت بوسيل لقطات رومانسية خاصة تجمعها بتامر حسني، وغازلته بتعليق كتبت فيه: «فخورة بك دائماً حبيبي».

يُذكر أن بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر صور كاملة الملامح لأطفالهم.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، واطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.