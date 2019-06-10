لأول مرة.. دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية دينا الشربيني بشكل صريح لأول مرة عن الفنان عمرو دياب، الذي تربطها به علاقة عاطفية، لم يعد أي منهما يحاول إخفائها عن الجمهور.

خلال استضافة دينا وفريق عمل مسلسلها “زي الشمس” في برنامج “الحكاية”، وجه لها الإعلامي عمرو أديب سؤالا مفاجئا عن رأي الفنان عمرو دياب في المسلسل، وهو ما أحرجها بشدة.

دينا قالت: “عمرو دياب هو أكبر داعم لي في حياتي سواء العملية أو الشخصية، وكان أكبر داعم نفسي لي أثناء التصوير، وكان دوما يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير”.

أما عن رأيه في المسلسل، أكدت أنه سعيد بالمسلسل أكثر منها ومن فريق عمل المسلسل نفسه، قائلة: “عمرو كان سعيداً بنجاح العمل أكثر منا، وكان يتابعه بشغف”.

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وأضافت أن عمرو عندما كان يراها متوترة كان يهدئ من روعها ويقول لها: “لماذا القلق، مسلسلكم حقق نجاحاً كبيراً ومكسر الدنيا مش لازم تقلقي؟”، مؤكدة أنه دائما ما يعطيها طاقة إيجابية ويدعمها في عملها.

وعلاقة دينا الشربيني وعمرو دياب بدأت منذ فترة، حيث تم الربط بينهما في العديد من الأخبار، حتى بدأت دينا تظهر في حفلات عمرو، ورافقها عمرو في عدة مناسبات، وكشفت صورهما معا عن وجود علاقة عاطفية قوية بينهما.

عمرو دياب سبق له الزواج مرتين، حيث ارتبط بالفنانة شيرين رضا وأنجب منها طفلة واحدة، ثم تزوج من زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا، وقد انفصلا منذ فترة.