أحمد عبدالله محمود يحيى ذكرى وفاة والده الفنان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيا الفنان المصري الشاب أحمد عبدالله محمود ذكرى وفاة والده من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أحمد عبدالله محمود نشر صورة قديمة لوالده الفنان الراحل عبدالله محمود عبر حسابه، وكتب معلقا: « مش مصدق الوقت اللي مر من يوم وفاتك لغايه يومنا هذا 14سنه ياحبيبي علي فراقك ولسه إحساسي إنو امبارح ....وحشتني».

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جمهور الفنان الشاب أمطره بعدد كبير من التعليقات التي دعت لوالده بالرحمة والمغفرة، ودعت له بالصبر على فقدانه.

كما تذكر عدد من الجمهور أعمال والده الفنان الراحل من خلال التعليقات، والتي كان من بينها فيلم «حنفي الأبهة»، مع الفنان عادل إمام، كما قدم معه فيلم «شمس الزناتي».

عبدالله محمود بدأت حياته الفنية من خلال مسلسل «البوسطجي» عام 1974، ثم شارك بعد ذلك في عدد من الأفلام ومنها: «إسكندرية ليه»، و «المواطن مصري»، وكان له مشاركات في الدراما ومنها مسلسل «الوتد».

عبدالله محمود رحل في عام 2005 بعد إصابته بمرض السرطان، وكان في الأربعين من عمره، وأنجب ولدين أحدهما الفنان أحمد عبدالله محمود.