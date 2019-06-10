مي كساب تحتفل بألبوم «أنا لسه هنا».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بطرح ألبوم “أنا لسه هنا” لـ مي كساب، وذلك وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وفريق عمل الألبوم، بأحد الفنادق الكبرى.
وقد حضر الموتمر كل من الفنانه أنوشكا، وأوكا وأورتيجا، والمخرج احمد البدري، والمطربة مي فاروق، والفنان محمد قماح، بالإضافة إلى عدد من صناع العمل.
وأعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها الشديدة بنجاح الألبوم، وقالت إنها سعت لتقديم زوجها أوكا، من خلال توزيع أغاني الألبوم بالكامل.
وتعاونت مي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نصر الدين ناجى، أحمد المالكي، حسن عطية، محمد عاطف، رامي جمال، أحمد مزوق، محمد يحيى، محمدى، مدين، وقام أوكا بتوزيع جميع أغاني الألبوم.
وألبوم “أنا لسة هنا” يضم 12 أغنية، هي: “ما بمشيش براسي، البنية، متغيرة، جوزى، الروش، اتحملني، ببساطة، شايفاك كبير، فيه من ده، ابن اللعيبة، يا نحلة، أنا لسه هنا”.
وقد طرحت مي مؤخرًا كليب أغنية “يا نحلة”، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا، وإخراج كامبا، والذي تخطى حاجز 200 ألف مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
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