افتتاح مسرحية «ياواد يا بت» للفنان علاء مرسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتح الفنان جمال فؤاد والفنان علاء مرسى أولى عروض مسرحية “ياواد يابت” على مسرح الهوسابير.

وشهد الافتتاح حضور كل من الفنان حسن عيد، والفنان عادل فؤاد ،والمخرج بيبرس الشهاوي، ومجموعة من الفنانين، بالإضافة إلى خبيرة التجميل جهاد سمير .

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ومسرحية “يا واد يا بت” بطولة كل من الفنان جمال فؤاد، وعلاء مرسي، وعدد من الوجوه الشابة محمود سلامه، هويدا الخواجه ، حسن البحري ، مارينا شوقي، محمد تركي ،عصام مصطفي، محمد الباز ، مي الرازق ، نهله حامد، وفاء عبد الله.

والمسرحية من فكرة هبة عدلان، وديكور جوزيف نسيم، وتأليف عمرو أمين وإخراج أحمد لطفى، ومساعد إخراج كريم الفقي، نور محمد ، أحمد مكاوي ، أحمد عصام ، مدير إنتاج عوض ماهر، وانتاج “شركه جو للإنتاج الفني.

وتنتمى المسرحية إلى الأعمال الكوميدية، حيث تدور حول نجم مشهور استغل شهرته في الإيقاع بالفتيات من أجل إرضاء غروره ولكن تنقلب الأحداث راسا على عقب من خلال عمل سفلي يتحول على أثره إلى كره النساء وتحويل حياته الى كابوس.