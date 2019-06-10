مصطفى حجاج يتألق فى حفل كامل العدد بـ «وايت بيتش».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري مصطفى حجاج حفلا كبير بـ “وايت بيتش بمارينا 5”، بحضور جماهيري كبير.

حضر حجاج بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة، منها: “خطوة” ،”زحمة حياتى” ، “يا منعنع”، “يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، انا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش”، وغيرها التي تفاعل معها الجميع.

والحفل من تنظيم إيهاب وهاني إلياس بحضور الفنانة نهال عنبر، والمستشار حسن شندي، والفنان محمد الجوهري، وغيرهم من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.

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واختتم مصطفى حجاج الحفل بأغنية “أنا ابن مصر”، والتي أشعل بها الحفل وسط حضور كبير من الشباب، واستمر الحفل حتى غروب الشمس.

وكان الفنان مصطفى حجاج قد أحيا مؤخرا حفل خمية “سهراية” داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.

وحضر حجاج بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة منها: “خطوة، زحمة حياتى، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، انا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش:، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتي قرب مدفع الإمساك.