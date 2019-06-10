زفاف حفيدة الفنانة اعتماد خورشيد بحضور نجوم الفن والمجتمع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل ال خورشيد بزفاف حفيدة الفنانة اعتماد خورشيد، وردة إيهاب خورشيد خريجة اللغات والترجمة، إلى رجل الأعمال سعد البطاط رئيس مجلس إدارة شركة الموارد البشرية بشركة فرست العقارية، نجل الاستاذ فؤاد البطاط.

وشهد الحفل حضور جدة العروس السيدة اعتماد خورشيد، ووالدها المنتج إيهاب خورشيد، وشقيق العروس الفنان عمر خورشيد وزوجتة الفنانة ياسمين جيلاني، وعمها عازف الجيتار الشهير إلهامى خورشيد.

كما حضرت الإعلامية داليا زين الدين، والفنانة ريم البارودي، والفنانة إنجي شرف وزوجها، وبحضور عدد من رجال الأعمال منهم المهندس جلال الغر.

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وأحيا الحفل الفنان حجازي متقال، وعازف الجيتار إلهامي خورشيد، والفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.

واعتماد خورشيد اسمها الحقيقي اعتماد محمد علي حافظ رشدي، من مواليد 1939، وهي فنانة ومنتجة مصرية، زوجها هو أحمد خورشيد، أثارت قصتها الكثير من الجدل بعد ورود معلومات عن إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على تطليقها كي يتزوجها هو، حيث أشارت في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن نصر هدّد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفاً عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملاً بابنها «أدهم».

قامت بتأليف كتاب حول انحرافات صلاح نصر تكشف فيه الممارسات الشاذة لمدير جهاز المخابرات وعلاقاته المشبوهة مع نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات استخباراتية.