ماذا قال أحمد السقا عن علاقته بأمير كرارة والغيرة بينهما؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السقا، طبيعة العلاقة بينه وبين الفنان امير كرارة، والمنافسة التي تجمع بينهما خاصة في أدوار الأكشن.

أحمد السقا، قال خلال لقائه في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه لا يشعر بالغيرة من أمير كرارة، أو أحمد عز أو أي ممثل يقدم الأكشن في أفلامه، مؤكدا أنهم أصدقاء ويحب لهم الخير.

ووصف أحمد السقا، علاقته بأمير كرارة بأنه الصديق والأخ، وأنه أحيانا يذهب إلى منزل والدته ويجد كرارة يجلس معها ويزورها، مؤكدًا أنه لا يوجد صراعات بينهما في النهاية يقدمان الفن لإسعاد الجمهور.

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وأبدى عمرو أديب، استغرابه من العلاقة ينهما قائلًا: «لازم تولع في أمير كرارة زي ما عملت في ضاحي»، وذلك في إشارة منه لمشهد قتل محمد ممدوح في مسلسل «ولد الغلابة».

مسلسل «ولد الغلابة»، من بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.

وشارك أمير كرارة، في نفس السباق بمسلسل «كلبش 3»، وهو من بطولة هشام سليم، وأحمد عبدالعزيز، وهالة فاخر، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي تامر مرسي.