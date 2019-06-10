قصة هروب جورج وسوف من عائلته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان السوري جورج وسوف، العديد من أسراره الشخصية وأهم الصفات التي يتمتع بها، وموقفه من الأوضاع في سوريا.

جورج وسوف، قال خلال لقائه مع الإعلامية رابعة الزيات، في حلقة خاصة بعنوان “حلف القمر”، والمذاع عبر فضائية “لنا” السورية: “أنا أبو وديع الإنسان الطيب العادي، مثلي مثل أي بني آدم.. صحيح أنني تركت المدرسة باكرًا، لكنني تعلمتُ كثيراً من مدرسة الحياة، تعلمت من صديقي حاتم النابلسي الذي سميت إبني على اسمه الرجولية واحترام الناس”.

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وأضاف: “أنا لست حقودًا، الله جعلني سموحًا وأنسى.. سوريا بخير، وعمرها ما رح تنضام، لأنها أرض الأنبياء”.

وتابع: “كنت أهرب من بيت أهلي، وأنام وألعب بالمقابر مع كَم ولد شقي مثلي.. كنت صغيرًا عندما التقيتُ بالشحرورة صباح وقلت لها: “إنتِ مثل القمر”، فضحكت من قلبها”.

وأنهى كلامه قائلًا: “المرأة الأهم بالنسبة إليّ هي المرأة المستورة، و لا أحبّ الظلم على أنواعه، فلماذا لا يحق للمرأة أن تعطي لأولادها جنسية بلدها؟ نعم، أحبُّ صوتي، وعندما أسمع أرشيفي أقول: الله”.