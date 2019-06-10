أنجلينا جولي تطلب المساعدة من المجتمع الدولي

Jun 10, 2019
شددّت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي إن 20 ألف طفل فنزويلي مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية، وحثّت المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لكل من كولومبيا وبيرو والإكوادور خاصة انها الدول التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا.
وتقوم المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجولة خاصة في كولومبيا تستغرق يومين لمقابلة مهاجرين من فنزويلا والرئيس الكولومبي إيفان دوكي.
وكان أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي قد فروا من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلدهم.
ويعيش أكثر من مليون منهم في كولومبيا حيث تكافح الحكومة ومنظمات الإغاثة لتوفير المسكن والغذاء والرعاية الصحية لعدد متزايد من المهاجرين الوافدين على مناطق حدودية تعاني من الفقر والعنف بحسب رويترز.
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