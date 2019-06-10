مُراد بُوز مُتهم بـ"البُخل" والصحافة تهتم بما حدث.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض النجم التركي مراد بوز للهجوم واتهامات بـ"البخل"، وذلك بعد تواجده في أحد المولات الفخمة مؤخرًا إلى جانب حبيبته النجمة أصلي أنفير.

وكان بوز ركن سيارته المرسيدس التي يبلغ سعرها مليون ليرة تركية أي ما يقارب الـ 175 ألف دولار أميركي في المرآب، ودفع عند خروجه 200 ليرة تركية أي 34 دولارًا أميركيًا، وعندما اعتقد العاملون في المرآب أنه دفع المبلغ كاملاً من أجل حماية سيارته، قام بوز بالمطالبة بالباقي، إذ إن أجرة المرآب 30 ليرة أي ما يقارب الـ 5 دولارات.

Advertisements

ويبدو أن مطالبة النجم التركي من العاملين هناك أثارت غضبهم؛ ما تسبب بقيامهم بتسريب الخبر ونشره عبر عدد من الصحف من أجل مهاجمة بوز واتهامه بالبخل.

وعلى صعيد آخر، حرص النجم التركي مراد بوز وحبيبته أصلي أنفير على التواجد في حفل زفاف صديقه النجم ومقدم البرامج آسر ينلار، الذي اُتهم بوقت سابق بأنه وراء انفصال مراد عن أصلي بسبب سهرة صاخبة انتهت بخيانة بوز لحبيبته أصلي، وساعد على تأكيد هذه الإشاعة قيام أنفير بعدها بإلغاء متابعة ينلار على إنستغرام، إلا ان النجم التركي آسر ينلار نفى وقتها جميع هذه الأخبار.