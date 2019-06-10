هل تستغل ابنة وفاء موصللي والدتها للوصول إلى الشهرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت النجمة السّورية وفاء موصللي متأخّرة إلى السوشال ميديا وتحديدًا "إنستغرام"، وتدير حسابها ابنتها نايا الأندلس (بصورة غير مباشرة).

ومن الواضع أن ابنتها تروج لنفسها عن طريق حساب والدتها الشخصي، وتدعوا المتابعين بشكل "واضح" لدعمها وزيادة متابيعها على لسان والدتها وفاء موصللي، كما أكد عدد كبير من متابعي الفنانة السورية.

المهندسة المعمارية نايا الأندلس شاركت بعدة أعمال درامية سورية، وهي مهتمة بالسفر والموضة كحال غالبية مستخدمي تطبيق "إنستغرام".

بالاضافة لذلك تمتلك الأندلس قناة رسمية عبر "يوتيوب" لنشر بعض الأغاني الإنجليزية بصوتها.

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مما لا شك فيه أن نايا تحاول نيل شهرتها على حساب والدتها، معتمدة بذلك على اسم وفاء موصللي وبعض مواهبها التي لا تشبه بعضها، وإبراز جمالها من خلال نشر صور متعددة.

يشار إلى أن بعض الفنانين العرب تصدرت أخبار أبنائهم الصفحات الفنية في الفترة الأخيرة؛ إذ تطغى أخبار أبناء النجوم أحيانًا على أخبار النجوم أنفسهم، وكأنه تمهيد لدخول هؤلاء إلى عالم الشهرة والأضواء.

البعض منهم استطاع مواصلة المشوار بنجاح، وكثيرون فشلوا، أو على الأقل تعثَّروا، ولم تسعفهم عبقرية أو سمعة آبائهم، لكنهم مستمرون في احتكار المجال، حتى أصبح التمثيل مكتظًا بوجوه لا تصلح له، ولا يصلح لهم، وضاعت الفرصة على المواهب الحقيقية.