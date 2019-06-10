شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى علي تويتر 24 ساعة.. يسخر من جاستين بيبر..ويعتذر لبنات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى المطرب العالمى جاستن بيبر، النجم العالمى توم كروز لخوض قتال ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة، موجه له رسالة "إذا أنت لم تقبل القتال لن تعيش بعدها"، ولم يرد كروز على تغريدته حتى الآن اذا وافق أم رفض التحدى.

وغرد بيبر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"أريد أن أتحدى توم كروز فى القتال، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف لن تعيش بعدها، مضيفا من يريد أن يراهن على هذا القتال".

محمد هنيدى

وكعادة النجم محمد هنيدى، والتعليق بحسه الكوميدى والفكاهى على المواقف والأحداث حتى العالمية، ودخوله فى مناوشات ساخرة مع أصدقائه الفنانين، ولكن هذا المرة دخل هنيدى فى مناوشة عالمية، حيث سخر من تغريده جاستن بيبر، التى أعلن فيها أنه يريد تحدى توم كروز، قائلا:" ufc منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".

وبعد تغريده هنيدى على جاستن بيبر، انهالت التعليقات الغاضبة منه بسبب التقليل من النساء، وجاءت أغلب التعليقات:"عيب قوى لما فنان بحجمك يرى في النساء وسيلة للسخرية وتقليل الشأن، مع أنه أنجح أدوارك هى اللى جسدت فيها دور امرأة، عيب قوى".

وفى نفس الوقت أعتذر هنيدى للسيدات بسبب تغريدته، قائلا:"لحبايبي اللي زعلوا بسبب رد جاستن بيبرر أكيد عمرنا ما هنسخر من النساء كلكوا فوق رأسنا".

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وبعد كتابه هنيدى تغريدته التى يعتذر فيها، توالت تعليقات متابعيه على تغريدته لكتابه "عمرنا" بالخطأ وكتابته "عمدنا"، ليرد هنيدى على متابعيه:"مسكتوا فى الحرف".



أعتذار هنيدى

تعليقات على تغريده هنيدى

تعليقات



هنيدى

وعلى الجانب الآخر، أعلن النجم محمد هنيدى، عن تحضيره لفيلم سينمائى جديد، من المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل، ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية ومن تأليف عمر طاهر.