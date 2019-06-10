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بريتني سبيرز وصديقها الإيراني سام اصغاري على شواطئ ميامي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية بريتني سبيرز بصحبة صديقها الإيراني سام اصغاري على شواطئ ميامي، حيث تستمتع بأوقاتها علي الشاطئ وتركب الدراجة المائية ويأتي ذلك بعد أيام قليلة علي رصدهما سويا في جولة بالدراجات في الشوارع.

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ويبدو أن سبيرز بدأت تستعيد نشاطها وحياتها اليومية المستقرة بعد خروجها من المصحة.

وكانت بريتنى سبيرز هاجمت والدها، وأخبرت المحكمة أنه ألزمها بدخول المصحة العقلية ومراكز إعادة التأهيل ، وأجبرها على تناول الأدوية رغماً عنها، وقال موقع tmz  أن ادعاءات بريتنى قدمت كجزء من محاولتها القانونية لإنهاء فترة الوصاية عليها التى استمرت 11 عاماً، والتى منحت والدها جيمى السيطرة على شئونها المالية والطبية والوظيفية، وذلك منذ إيداع ابنته فى المستشفى عام 2008، واعتبارها منذ ذلك الوقت غير قادرة قانونياً على الاعتناء بنفسها.

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