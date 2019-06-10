هذا هو أوّل فيلم سعودي يُعرض في دور العرض السعودية

حصلت شركة MAD Solutions على حقوق توزيع الفيلم السعودي رولِم للمخرج عبد الإله القرشي في العالم العربي، والذي انطلق في دور العرض السعودية في مارس/ آذار الماضي، ليصبح أول فيلم سعودي ينطلق تجارياً في دور العرض السعودية من خلال سينمات فوكس في جدة والرياض.

ومن جانبه يقول المخرج عبد الإله القرشي "سعيد بالتعاون مع MAD Solutions والتي تعتبر من أهم شركات توزيع الأفلام في العالم العربي، حيث أعتقد أنها بداية وفرصة حقيقية لفيلم رولم والأفلام السعودية بشكل عام لفتح آفاق أوسع على مستوى المنطقة مستفيدين من خبراتهم المميزة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلاقي رؤيتنا مع رؤية MAD في التركيز على صناعة سينمائية شمولية يجعلنا أكثر تفاؤلاً بهذه الشراكة. فيلم رولم ليس تجربة فردية بل هو مشروع شارك فيه صنّاع سينما حقيقيين وبتولّي MAD لمهام التوزيع في الوطن العربي نكون أقرب لاكتمال صورة هذا المشروع.

ويُعلق المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions على تولي الشركة توزيع رولِم، قائلاً إن هذا الفيلم نموذج مثالي لبناء صناعة السينما، فالمخرج والمنتج عبد الإله القرشي اختار إنتاج فيلم بميزانية واقعية وعرضه في دور العرض السعودية قبل التحرك فيه عربياً ودولياً؛ فالاهتمام بالجمهور المحلي دوماً هو حجر الأساس لأي صناعة سينما؛ سعداء بالعمل على هذا الفيلم المتميز وعلى إيصاله للجمهور العربي.

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فيلم رولِم هو فيلم مستقل، لم تشارك أي جهة في تمويله، كما أن جميع أفراد طاقم العمل سعوديون، وكان الفيلم قد حصل مؤخراً على جائزة أفضل فيلم أثناء مشاركته في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي، العمل على تحضير الفيلم بدأ منذ 3 سنوات واستغرق تصويره شهراً، تم تصويره في مناطق متفرقة من مدينة جدة بينما تم العمل على مراحل ما بعد الإنتاج في مصر.

أحداث الفيلم تدور حول عمر نزار صانع أفلام في مقتبل الثلاثينات من عمره، ويحاول صنع مشروع سينمائي عن مدينة جدة، لكن عمر لا يعي ما تعنيه جدة بالنسبة له ولا يعي مدى صعوبات صناعة الأفلام في المملكة، إلى أن يتعرف على المصور السبعيني فريد لطفي الذي هجر شغفه بالتصوير السينمائي ليتفرغ لمحل الأنتيكات خاصته.

رولِم من إخراج عبد الإله القرشي ويشاركه التأليف ياسر حمّاد، وبطولة خالد يسلم،شاهر القرشي وسارة طيبة، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.