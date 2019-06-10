بالصور: هكذا كانت أجواء حفل نوال الزغبي وعاصي الحلاني ونجوى كرم في في العيد

في حفل وصف بـ"الحدث"، جمعت فيه شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" ولأول مرة معا، الفنانين نوال الزغبي، وعاصي الحلاني"، ونجوى كرم، عاشت العاصمة اللبنانية بيروت) ليلة غناء وعشاء ساهرة، استثنائية، ضخمة لا تنسى، اتسمت أجواؤها بالطرب والفرح والرقص والحياة.

وكان ملفتا للنظر معادلة الحب والصداقة التي تسيدت المشهد بين المطربين الثلاثة (نوال وعاصي ونجوى).

الحفل الذي أقيم في فندق "فينيسيا- بيروت"، بدأته أولا المطربة نوال الزغبي بلقاء أهل الاعلام وتبادل تهاني العيد في الكواليس والتقاط الصور التذكارية، تلاها صعودها المسرح وتقديم أغاني اسطوانتها الأخيرة "كده باي" من انتاج "روتانا" للعام 2019، هذا بالاضافة لعدد من روائع نوال على مر مشوارها الفني الحافل بالنجاحات.

اما عاصي الحلاني، فأستهل الفقرة الثانية في الحفل بكلمة لأهل الاعلام داخل الكواليس، جاء فيها :" بدّي قول لشركة روتانا والصديق والأخ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا، ألف مبروك نجاحكم ونجاح الاعمال والحفلات الفنية التي قدمتوها خلال فترة العيد، وان شاء دوما ايدينا بايديكم نصنع الاشياء الأحلى والأجمل في المستقبل". والهب عاصي السهرة خلال فقرته بأغانيه التي اتسمت بأجواء الدبكة اللبنانية التي أشتهر بها وتعد ملعبه،ولم تغب عنها أغانية القديمة المحببة، التي زينها بجديده "اضحكي تيفتح ورد..ورد من لون خدودك.. نور الشمس مش للأرض.. نوره تيدفي خدودك" والتي بناء عليها طالب الجمهور عند تقديمها لهم بـ"الضحك" والتفاؤل للمستقبل أجمل، وهذه الاغنية هي أحدث اعمال "أبو الوليد" من اسطوانته المعتزم اصدارها قريبا من انتاج روتانا، وكشف لاهل الاعلام ان روتانا ستبرمج موعد اطلاق اغاني الاسطوانة تباعا حسب الخطة الموضوعة لها، كما لم يخف عاصي رغبته في تقديم دويتو مع احدى نجمتي الحفل نوال او نجوى في حال خططت الشركة لذلك، علما ان نوال الزغبي أيضا كشفت في تصريحات خاصة داخل الكواليس، انها ستقترح على الاستاذ سالم الهندي فكرة انجاز "تريو" يجمعها مع نجوى عاصي، والبحث جديا عن النص والفكرة الجميلة لهكذا مشروع، لاسيما وان الثلاثة تجمعهم صداقة ومشوار فني يجمع الجمهور على محبته.

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اما "مسك ختام" هذه السهرة البيروتية الرائعة، فجاءت بصوت المطربة نجوى كرم، التي استهلت فقرتها قبل صعودها المسرح برد على سؤال تم توجيهه اليها من جانب أهل الاعلام، جاء فيه: ماذا تقولين لروتانا التي أحيت ليالي العيد بكم من الحفلات المميزة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت ولبنان؟، وتجيب نجوى :"روتانا لما بدّها تطلق ابناءها بحفلات عم تشوف حالها فيهم، بتقدر تطلقهم متل ما هي بدّها، لانه عارفه حالها شو بدّها، وفنانيها مدللين".وقد أطربت نجوى الحضور بمجموعة الاغاني التي قدمتها وبدأتها بـ"قمر العشاق"، تلاها :"يا بيي، خلييني شوفك، ملعون أبو العشق،ما في نوم، شو هالحلا، الليلة ليلتنا" وغيرها الكثير الجميل والمفعم بالعشق والحياة، خاتمة السهرة بأغنية "شو هاليلة"، لتبرهن وزملائها، انها فعلا كانت ليلة من العمر لن تنسى بشهادة من حضرها والصور المرافقة لها.