"نجم السعوديّة" أحمد قصيري يُطلق أغنيته الثانية "بسرعة"

أطلق أحمد قُصيري أغنيته الجديدة "بسرعة" وهي أغنية حماسيّة تمزج بين الموسيقى الخليجيّة والموسيقى المُعاصرة السريعة الإيقاع والموسيقى الإلكترونية. وهي تحمل في الوقت نفسه طابع رومنسيّ يتجسّد من خلال كلماتها التي كتبها محمّد المغضي.
أغنية "بسرعة" من ألحان "الملحن العُمر"، وقد تمّ تسجيلها في إستوديو "صوت الحب" في القاهرة.
يُذكر أنّه تمّ إستخدام أكثر من آلة موسيقيّة أضفت رونقها الخاصّ على هذا العمل، وجمعت بين الإيقاعات الحماسيّة المُنوّعة، فجاءت أغنية "بسرعة" لتُحاكي كلّ الأجيال والأذواق.
تجدر الإشارة أنّ أغنية "بسرعة" مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة.
رابط الأغنية: https://UmusicMENA.lnk.to/Besora
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