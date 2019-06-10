ناتاشا على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض

تستعد الفنانة اللبنانية ناتاشا لإحياء حفل في 21/6/2019 على مسرح مركزالملك فهد الثقافي في الرياض، ضمن مهرجانات صيف 2019، ويعتبر هذا المسرح من أهم المراكز الثقافية الغنائية في المملكة العربية السعودية، وقد غنّى عليه نخبة من كبار نجوم الفن في الوطن العربي . ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا كثيفًا ومميزًا.

من ناحية ثانية، تقوم ” ناتاشا ” بالتحضير لأعمال غنائية جديدة تتوزّع ما بين اللبناني والخليجي والمصري ، خصوصًا في تعاونها الجديد مع الملحن عصام كاريكا من خلال شركة ود للإنتاج الفنّي ، وكانت الفنانة اللبنانية قد سجّلت ديو غنائي مع الفنان التونسي " شادو " وقامت بتصويره على طريقة الفيديو – كليب. وسيطرح العمل على عدد من الشاشات الفضائية قريبًا