هيفاء وهبي ليست مصابة بهذا المرض وستقاضي مطلقي الشائعات

لا تزال الفنانة هيفاء وهبي بعيدة عن الأضواء، وتطاردها شائعات حول طبيعة مرضها، سيّما وأنّها أعلنت في تغريدة لها أنّها تعاني من وعكة صحيّة منذ شهر، دون أن تذكر طبيعة المرض.

وقد أكدت بعض الصفحات الفنية أنّ هيفاء تعاني مرضاً في الكبد، وهو ما نفاه مكتبها الإعلامي، بعد قيام محبين للفنانة، بعرض تبرّعهم لها بالكبد لإجراء عملية جراحية.

من جهته، نفى محمد وزيري مدير أعمال هيفاء ما يشاع عن إصابتها بمرض السرطان، وأكّد أن صحة هيفاء إلى تحسّن، نافياً إصابتها أيضاً بمرض في الكبد.

وكان مكتب الفنانة الإعلامي قد أوضح أنّها غير مصابة بمرض السرطان كما روّجت بعض الشائعات، مهدداً بملاحقة مطليقها، عندما تستعيد هيفاء عافيتها.

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فهل ستكرر هيفاء ما حصل مع ميريام فارس وترفض الكشف عن أسباب مرضها تاركةً الأمر للشائعات؟ أم أنّها ستقوم بتوضيح ملابسات وعكتها الصحية كي تقطع الطريق على مطلقي هذه الشائعات؟