فرنسا تستلم 12 طفلا من ” أيتام داعش “

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 02:53 مساءً - أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا عن تسليمها 12 طفلا يتيما من عائلات أفراد في تنظيم داعش إلى فرنسا .

وكتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية ” عبد الكريم عمر ” على حسابه الشخصي على تويتر : ” بناءا على طلب الحكومة الفرنسية سلمت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 12 يتيما فرنسيا من عائلات تنظيم داعش إلى وفدا من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى .. وطفلين هولنديين لوفدا من وزارة الخارجية الهولندية ” .

وكان الأطفال الفرنسيون ال 12 مقيمين في مخيمي الهول وروج في محافظة ” الحسكة ” .. فيما كان الطفلان الهولنديان يقيمان في مخيم عين عيسى .

وأوضح مسئول في الإدارة الذاتية الكردية فضل عن عدم الإفصاح بإسمه لوكالة ” فرانس برس ” أن بين الأطفال الفرنسيين أفرادا من عائلة واحدة أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات .

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وكانت باريس قد أعلنت إنها ستكتفي بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الإرهابيين الفرنسيين وقد استعادت في مارس الماضي 5خمسة أطفال يتامى .

وترفض فرنسا ودول أخرى استعادة مواطنيها من عناصر تنظيم داعش المعتقلين لدى الأكراد .

وقال وزير الخارجية الفرنسي ” جان إيف لودريان ” أن حوالي 450 فرنسيا محتجزون لدى الأكراد أو يقيموا في مخيمات النزوح .. وتؤوي تلك المخيمات وأبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة 12 ألف أجنبي هم ( 4000 إمرأة و 8000 طفل ) من عائلات الإرهابيين الأجانب الذين يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية شديدة .

ويمثل قاطنو تلك المخيمات عبئا على الإدارة الذاتية التي تطالب الدول المعنية باستعادة مواطنيها .. وقد تسلمت دول قليلة عددا من أفراد عائلات الإرهابيين مثل كوسوفو وأوزبكستان وكازاخستان الذين تسلموا أعدادا كبيرة على عكس النرويج والسودان والولايات المتحدة الذين تسلموا أعدادا محدودة .