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جثث الأبقار على شواطئ تل أبيب

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 02:53 مساءً - شهد شاطئ في بلدية تل أبيب ، يافا للمرة الثانية خلال 9 أيام جثة بقرة لفظتها المياه مما أثار الاشمئزاز والذهول لدى المصطافون ومرتادو الشاطئ .

ورجح المتابعون أن البقرة قد تكون سقطت من حاوية نقل أثناء تصديرها بحريا وكانت على قيد الحياة .

وكانت الواقعة الأولى قبل 9 أيام حيث تم العثور على بقرة أخرى نافقة في الوضع نفسه في شاطئ بشمال تل أبيب .

وفي السنوات الأخيرة تكرر الأمر كثيرا على شواطئ إسرائيل حيث ظهرت جثث حيوانات بعد سقوطها أو رميها من سفن الشحن .

وتؤكد منظمات حقوق الحيوان أن سبب إلقاء الحيوانات في الماء هو أن تكون مريضة أو ضعيفة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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