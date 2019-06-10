خاص- داليدا خليل ضيفة “لهون وبس”

تحّل النجمة اللبنانية داليدا خليل ضيفة على اولى حلقات “لهون وبس” بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وعلمنا ان داليدا تضع اللمسات النهائية على اطلالتها ومن المتوقع ان تصوّر مع النجم هشام حداد، الحلقة بعد قليل في استديوهات LBCI.

وكانت “خليل” قد أطلت خلال شهر رمضان في مسلسل “أسود” كتابة كلوديا مارشيليان، اخراج سمير حبشي، انتاج ايغل فيلمز ويضم الى جانب داليدا نخبة من نجوم الدراما منهم باسم مغنية، ورد الخال، الكو داوود وغيرهم.

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من جهة أخرى، تسافر داليدا خليل الى الامارات بعد فترة الأعياد لاستكمال تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي “بعد الخميس” والذي تنتجه شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني تحت ادارة المخرج السعودي حيدر سمير الناصر.

وعلمنا ان داليدا لا زال امامها ثلاثة أيام من التصوير وتنتهي من الفيلم بالكامل حيث تجسد شخصية “سارة” في الفيلم.

ويضم الفيلم لأول مرة عربيًا نخبة من نجوم الدراما والسينما من خمس جنسيات هي مصر والسعودية والامارات ولبنان وسورية.. فيما يحضر الغناء في الفيلم ولأول مرة وبصوت المطرب العراقي محمود تركي.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة نجوم الكوميديا العرب فمن لبنان داليدا خليل، من مصر طلعت زكريا ومن السعودية عبد الله الجميري وميلا الزهراني ومحمد هاشم. ومن الإمارات منصور الفيلي وبلال عبد الله وعلي تميمي ومن وجيهان أنور ومن سورية بسام علي.