فنانون أردنيون يقاطعون مهرجان جرش.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت مجموعة من الفنانين الأردنيين مقاطعتهم لمهرجان جرش هذا العام، وذلك لأسباب متعلقة بسوء إدارة ملف المهرجان من قبل نقابة الفنانين على حد تعبيرهم.

وأثار العرض المقدم استياء عدد من الفنانين الأردنيين؛ ما دفعهم لرفض المشاركة، كون العرض لا يتناسب مع حجم العطاء الذي يبذله الفنان الأردني.

وأصدر كل من الفنان رامي شفيق، وغادة عباسي، وهيثم عامر، وتوفيق الدلو، بيانًا أعلنوا فيه تعليق مشاركتهم في "مهرجان جرش"، مسجلين تحفظهم واعتراضهم على إدارة النقابة للملف الفني في المهرجان.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي أن للفنان الأردني "نصيب الأسد". وتابع أن إدارة المهرجان قدمت 260 ألف دينار للفنانين الأردنيين هذا العام، بالمناصفة مع الفنانين العرب القادمين لإحياء حفلات المهرجان.

وأكد سماوي أنه تم التعاقد مع عمر العبداللات وديانا كرزون ومكادي نحاس وغيرهم من الفنانين الأردنيين، فيما منحت النقابة مبلغ 140 ألف دينار للتعاقد مع أسماء أخرى.

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ومن الفعاليات المشاركة في المهرجان بدورته الـ 34، حفل الفنان المصري محمد منير، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم وغيرهما.

يذكر أن الفنان المصري محمد منير سيشارك بعد غياب استمر حوالي 17 عامًا، في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 34.

أمّا عن الجديد في برنامج جرش هذا العام، فهو مشاركة المطرب وائل كفوري، والمطربة نانسي عجرم، والفنان مارسيل خليفة، والمطرب محمد عساف.

ومن المقرر انطلاق فعاليات المهرجان في الأردن بتاريخ الـ 18 من يوليو/تموز المقبل.