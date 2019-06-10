كريس برات يتزوّج ابنة آرنولد شوارزنيجر في حفلِ زفافٍ خاص وباذخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توّج الممثل العالمي الوسيم كريس برات، 39 عامًا، حُبّه لابنة المُصارع المُخضرم آرنولد شوارزنيجر "كاثرين"، 29 عامًا، بالزوّاج منها يوم السّبت الماضي، عبرَ حفلِ زفافٍ باذخ أقامه في نادي سان يسيدرو المُفضّل لدى المشاهير، ذي التصنيف الخمسة نجوم، والمُطل على الأطلسي.

وبدأت مراسم الحفل في تمام السّاعة الخامسة والنصف من مساء يوم السّبت، حيث شوهدت العروس وهي تصل المكانَ مُرتديةً فُستان زفافٍ عاري الأكتاف، وبطرحة حريرية وذيل طويل، واعتمدت تسريحة الشعر المُنسدل المموج.

أمّا عن إطلالة العريس كريس، فقد ارتدى بدلة تاكسيدو سوداء كلاسيكية نسقها مع قميصٍ أبيض، حيث وصل العروسان مكان الاحتفال على متن سيّارة غولف صغيرة.

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وعلى الرّغم من خصوصية الحدث وعدم نشر أي صورةٍ رسميّةٍ له بعد، تمكّنت عدسات الباباراتزي من التقاط بعض اللقطات للتحضيرات التي تمّت صباح السّبت؛ إذ شوهدت سيّارات المأكولات تصل إلى المكان، بالإضافة إلى خُبراء تنسيق الزّهور.

وفي وقتٍ لاحق، بدأ ضيوف الحدث يهلّون إلى نادي سان يسيدرو بشاحنة ضخمة ذات نوافذ مُعتّمة، حيث حضره نُخبة من المشاهير أمثال والد العروس آرنولد، ووالدتها ماريا شريفر، وابن كريس برات "جاك، 6 سنوات، من زوجته السابقة الممثلة العالمية أنا فارس، والتي من المُرجّح أنها كانت بين الحضور أيضًأ. كما تواجد في حفل الزّفاف أيضًا شقيق العروس باتريك، وخالها بوبي شريفر.

يُذكر أنّ كريس برات قد تقدّم لخطبة كاثرين شوارزنيجر في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد قدّم لها خاتمًا ألماسيًّا بقصّة الكمثرى، وصل سعره إلى 400 ألف دولار.