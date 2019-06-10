إيفا لونغوريا تكشف أسرار تربية الأبناء التي تعلمتها من فيكتوريا بيكهام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت إيفا لونغوريا، نجمة المسلسل التلفزيوني الشهير Desperate Housewives، البالغة من العمر 44 عامًا في حوار صحفي لها عن أسرار تربية الأبناء التي تعلمتها من صديقتها المقربة فيكتوريا بيكهام.

بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية فإن لونغوريا قالت: إن فيكتوريا لديها ما يقرب من 80 طفلاً وهي على دراية كبيرة بأمور الأمومة وتربية الأبناء، وأهم نصيحة تعلمتها منها هي كيف تكون المرأة أمًا مبدعة مع أطفالها بمشاركتهم في أنشطة فعلية.

وأشادت لونغوريا بالطريقة التي تنظم بها بيكهام حياتها من أجل التواجد بشكل كبير مع أطفالها ومشاركتهم في كل شيء بحياتهم.

وأضافت أنها تشعر بسعادة كبيرة عندما يقوم طفلها باكتشاف ما حوله حيث أصبح شغفها في الحياة.

Advertisements

وبسؤالها عن كيفية الموازنة بين الحياة المهنية والعائلة أجابت بأنها استأنفت حياتها العملية عندما كان عمر ابنها سانتي 6 أسابيع، وأنها كانت تصور في أستراليا وهي ترضعه طبيعيًا. وأضافت: "أنا أمرأة محظوظة؛ لأني أستطيع أن أصطحب عائلتي في مكان عملي" .

وذكرت أن فيكتوريا بيكهام هي مصممة الأزياء المفضلة لها وتحب ارتداء ملابسها من دار الأزياء الخاصة بها، وأن أيقونة الموضة بالنسبة لها هي الفنانة سلمى حايك.

وكشفت لونغوريا أن نصيحتها للمرأة للحفاظ على جمالها هو واقي الشمس، وأن النساء يجب أن يواظبن على استخدام الواقي خاصة في فترة الأربعينيات من العمر.

وعند سؤالها عن كيفية تدليلها لنفسها أجابت لونغوريا، أنها تحصل على جلسة تدليك أسبوعية وجلسات علاجية لتقويم العمود الفقري.