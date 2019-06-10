نانسي عجرم تُعلِن حفلها الأول في السعودية

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة نانسي عجرم، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، عن أول حفل غنائي ستحييه في السعودية ضمن فعاليات "موسم جدة" الفني، الذي سيقام بين شهري يونيو الجاري، ويونيو المقبل.

ونقلت رابط إعلان الحفل_ الذي سيشاركها فيه مواطنها الفنان وائل جسار_ من صفحة هيئة الترفيه في المملكة إلى صفحتها على موقع التغريدات. حيث لاقى تفاعلاً بتعليقات المتابعين الذين تساءلوا عن موعد ومكان طرح التذاكر للحجز.

هذا ورحب محبوها بقدومها لإحياء الحفل في المملكة بمواجهة بعض المتشددين الذين يستمرون بالاعتراض على إحياء الحفلات الفنية في المملكة حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.