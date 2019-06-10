هل تتجاهل صوفيا ريتشي أسرتها وتقضي كل وقتها مع سكوت ديسك؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتجاهل صوفيا ريتشي أسرتها وتقضي كل وقتها مع سكوت ديسك؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أشار أن ما تردد ما هو إلا شائعة من أجل اثارة الجدل فقط .

و بتواصل موقع "جوسيب كوب" بأحد المقربين من ريتشي نفى ما تردد، وأكد أن السوبر موديل الشهيرة قريبة جدا من والديها واشقائها، و فكرة سرقة سكوت ديسيك لصديقته من الدنيا هي حقا غير صحيحة.

بدأت الشائعة بنشر موقع "ok " تقرير يشير أن صوفيا ريتشي التي ارتبطت بنجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك اصبحت تكرس كل وقتها من اجله و التقرب من اصدقائه وعائلته، والغريب أن صوفيا متجاهله تماما المقربين منها سواء اسرتها أو أصدقائها وتفضل دائما البقاء مع سكوت ديسيك .