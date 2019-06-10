شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "اكسير الحب" يختتم موسم فرقة الأوبرا برائعة "جايتانو دونيزيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى نشاطها الفنى لموسم 2018- 2019 برائعة المؤلف الإيطالى جايتانو دونيزيتى أوبرا "اكسير الحب "، وذلك فى أربعة ليال متصلة تبدأ الثامنة مساء الثلاثاء ، الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 11 ، 12 ، 13 ، 14 يونيو على المسرح الكبير بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ديفيد كريشنزى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف وتصميم رقصات ارمينيا كامل مع كورال اوبرا القاهرة قيادة باسكال روزيه من إخراج حازم طايل .

كتب النص الغنائى للأوبرا فليتشى رومانى فى فصلين وتدور أحداثها بقرية إيطالية صغيرة خلال القرن 19وتحكي عن ادينا الفتاة الجميلة الثرية التى تروى لاصدقائها عن اكسير له مفعول سحرى فى جمع القلوب ، فيحاول " نيمورينو " الذى يعشقها الحصول على هذا الاكسير، خاصة بعد ان يتقدم الضابط بلكورى لخطبتها ، وبالفعل ينجح نيمورينو فى الحصول على الاكسير عن طريق الطبيب المتجول الدجال " دولكامارا ".

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يؤدى الأدوار الرئيسية السوبرانو منى رفله بالتبادل مع رشا طلعت فى دور ادينا ، الباص رضا الوكيل بالتبادل مع الأيطالى جراتسيانو دالافالي فى دور دولكامارا ، التينور هشام الجندى بالتبادل مع عمرو مدحت فى دور نيمورينو ، الباريتون الهامى امين فى دور بالكورى بالتبادل مع عزت غانم ، الميتزوسوبرانو ليلى ابراهيم بالتبادل مع نورستا المرغنى فى دور جيانيتا .

يشار أن أوبرا اكسير الحب قدمت لأول مرة على مسرح تياترو كانوبيانا بميلانو عام 1832 ، وعرضت لأول مرة بمصر على مسرح دار الاوبرا خلال فبراير عام 2000.