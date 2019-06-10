شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تهنئ أحلام لنجاح حفلها بالسعودية.. والأخيرة ترد:"أختى الغالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ديانا حداد صديقتها، الفنانة أحلام على حفلها الغنائى فى السعودية، متمنيا لها المزيد من النجاح و التقدم، وغردت "ديانا" عبر حسابها على تويتر، قائلة: " مبروك نجاح حفلك فى جدة أختى الغالية أم فهد بتستاهلى حبيبتى و بيستاهلوا أهل السعودية الفرح والسعادة".

ومن جانبها ردت أحلام على تهنئه ديانا، قائلة: "يا حبيبتى أختى الغالية الله لا يحرمنى منك فعلاً لما أقول أختى و عقبال ما تنورين السعوديه بوجودك وطلتك".

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أحيت الفنانة الإماراتية أحلام، حفل غنائى كامل العدد على مسرح مدينة الملك عبد الله فى السعودية، السبت الماضى، وقدمت أحلام خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها التى أطربت الحضور.



ديانا حداد