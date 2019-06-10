شكرا لقرائتكم خبر عن "كازابلانكا" يواصل مفاجآته ويحقق 32 مليون جنيه فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "كازابلانكا"، للنجوم أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، والمعروض بالسينمات حالياً ومنذ إنطلاق موسم عيد الفطر السينمائى، قادر على تحقيق الأرقام القياسية، وتقديم المفاجآت لصناع السينما فيما يتعلق بإيراداته، والتى لم يحققها أى عمل أخر من قبل فى تاريخ السينما المصرية، حيث بلغت إجمالى إيراداته بعد 6 أيام عرض 31629548 جنيه.

وجاءت إيراداته منذ إنطلاق عرضه كالتالى، الثلاثاء ليلة الوقفة مليون و400 ألف جنيه، والأربعاء أول أيام العيد 6 ملايين و722 ألفا وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل ، والخميس ثانى يوم العيد 8 ملايين و51 ألفًا جنيه وهو رقم قياسى آخر ويعد بالفعل أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، والجمعة ثالث أيام العيد 7 ملايين و128 ألف جنيه، وحصد أمس الأول السبت 5 ملايين و82 ألف جنيه، بينما حقق أمس الأحد 3 ملايين و309536 ألفا.

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فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هم "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على.