شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تصدم جمهورها بخبر حزين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى بوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى لتلقى العلاج، وذلك بعدما أعلنت بنفسها على صفحتها الشخصية عبر موقع التغريدات "تويتر"، وكتبت معلقة: أعتذرعن غيابى وعدم مشاركتى بأى عمل فنى أو ظهورإعلامى بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثرمن شهر...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.الحمدلله على كل شيء".

هيفاء وهبى

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وأشارت التقاريروالتكهنات، أن هيفاء أصيبت بمرض فى الكبد، وتتلقى العلاج حاليا فى إحدى مستشفيات لبنان، كما تستعد للسفر إلى أوروبا للإطمئنان على صحتها وعمل فحوصات لتتأكد من حالتها الصحية، خاصة أنها تمر بظروف صحية منذ أكثر من شهر حسب وصفها.

يشار إلى أن أخر ظهور لهيفاء وهبى فى مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة النجم أحمد فهمى، وشارك فى بطولته هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توته"، وأخرون، تأليف مصطفى صقر ، إخراج أحمد الجندى، إنتاج شركة سينرجى .