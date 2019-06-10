عمر السعيد: "هذا وطن لكل العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعرب الفنان عمر السعيد عن سعادته بتصدر هاشتاج "السوريين منورين مصر" ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلق السعيد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": السوريين منورين مصر هذا وطن لكل العرب، مصر كبيرة أوي عيب بقى". يُذكر أن آخر أعمال الفنان عمر السعيد مشاركته في مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في رمضان المنقضي، وشارك في بطولته دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد السعدني.

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