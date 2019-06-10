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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
مازح نجم "مسرح مصر" الفنان علي ربيع جمهوره بسبب شدة حرارة الصيف، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق ربيع على الصورة: "مش محتاج تسافر أو تروح أي مكان بعيد عشان تتبسط، وتحس بالصيف، والله مفيش أحلى من ظل شجرة بالدنيا وما فيها، بس لو حد مسافر ياخدني معاه والنبي، صباح الفل".
يُذكر أن على ربيع شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والذي تم عرضه على قناة MBC مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع مازحًا مع جمهوره: "مفيش أحلى من ضل شجرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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