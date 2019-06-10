محمد كريم يهنئ حاكم دبي بزفاف أبنائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان محمد كريم، على تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بمناسبة زفاف أبنائه.

ونشر "كريم" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورًا من حفل الزفاف، وصورًا تجمعه بالشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي.

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وعلق: "أجمل التبريكات وأصدق التهنئات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أفراحهم متمنيا وافر السعاة والهناء والتوفيق بإذن الله تعالى".

وتابع: "الله يسعدهم ويبارك لهم، ويديم عليهم الأفراح في دار الحي، وأتقدم بأحر التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حفظه الله، بعقد قران أنجاله الثلاثة، الله يحفظهم ويوفقهم ويتمم عليهم وألف مبروك".

جدير بالذكر أن محمد كريم شارك في بطولة فيلم A Score to Settle، الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو من بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج.