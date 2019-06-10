صفاء سلطان تتعرض لأزمة صحية وتدخل المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تعرضت الفنانة صفاء سلطان لوعكة صحية مفاجئة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، لإجراء الفحوصات والاطمئنان على حالتها الصحية.

ونشرت صفاء صورة ليدها أثناء تعليق المحاليل، عبر خاصية القصص القصيرة، بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت "الحمدالله".

يُذكر أن الفنانة الأردنية صفاء سلطان شاركت في فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان الإسكندرية لأفلام البحر الأبيض المتوسط، من خلال فيلمها الروائي السوري القصير "خيمة ٥٦" من إخراج سيف الشيخ نجيب وتأليف سندس برهوم من بطولة صفاء سلطان وشادي الصفدي وعلاء الزعبي ونوارة يوسف ووليم سيجري، وتم تصويره في أحد مخيمات لبنان.