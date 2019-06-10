أحمد صلاح حسني يشيد بـ"الطفرة" التي تشهدها السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علّق الفنان أحمد صلاح حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، على "الطفرة" التي تشهدها المملكة العربية السعودية، منذ فترة، بعد إقامة حفلات غنائية لنجوم من كافة أنحاء العالم.

وغرد "صلاح" عبر تويتر: "تحياتي للطفرة الكبيرة التي تشهدها السعودية، فعلا كل النجوم الذين زاروا السعودية مؤخرا يشهدون بهذه الطفرة المحترمة، دولة شقيقة نتمنى لها جميعا الخير".

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وتابع: "دولة بِينَا وبينها علاقة قوية منذ قديم الأزل، وإن شاء الله أبدية، مصر والسعودية أخوة".

ويحرص المسؤولون في المملكة العربية السعودية، على استضافة نجوم من كافة أنحاء العالم، وإقامة حفلات ومهرجانات غنائية، بالإضافة لدعم السينما والمسرح في المملكة.