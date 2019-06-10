أحمد السعدني: "السوريين ليهم في مصر زي المصريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعرب الفنان أحمد السعدني عن سعادته بتصدر هاشتاج "السوريين منورين مصر" ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلق السعدني في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "السوريين ليهم في مصر زي المصريين". يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني مشاركته في مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في رمضان المنقضي، وشاركت في بطولته دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وعمر السعيد.

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