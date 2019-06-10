الملكة اليزبيث تجمع العائلة الملكية في ذكرى ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - أقيم في العاصمة البريطانية، عرض عسكري ضخم " Troops of Colors " بمناسبة ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الثانية.

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وقد حضر العرض العائلة الملكية بأسرها إضافة إلى آلاف المتفرجين من العامة.

أول ظهور لميغان ماركل

ميغان ماركل والأمير هاري



وشهدت المناسبة أول ظهور رسمي لزوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، منذ وضعها لمولودها الأول آرتشي، حيث تألقت بفستان باللون الكحلي من تصميم دار جيفنشي، وهي الدار المفضلة لدى الدوقة، حيث تحرص على اختيار معظم إطلالاتها من تصاميمه، وذلك بسبب علاقة الصداقة التي تجمعها بصاحب الدار.

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الأمير لويس

إطلالة الأمير الصغير



كما تميزت المناسبة بظهور الطفل الأصغر للأمير وليام وزوجته كايت ميدلتون، مرتديًا ملابس مماثلة بل مطابقة لتلك التي ارتداها عمه الأمير هاري فى عرض القوات فى عيد ميلاد الملكة إليزابيث قبل 30 عامًا.

وقد تمكن الأمير الصغير لويس من جذب عدسات الكاميرات اليه بحركاته العفوية، خاصة وأنه شعر بالنعاس في نهاية العرض.

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يذكر أنه شارك في العرض نحو 1400 جندي و400 موسيقي و300 حصان تقريبا، وانتهى العرض بتحليق طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني.

عرض " Troops of Colors "

العائلة مجتمعة



ويقام العرض في 8 حزيران / يونيو من كل عام للاحتفال رسمياً بعيد ميلاد الملكة، الذي يصادف 21 نيسان / أبريل.

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وترجع عادة تأخير مراسم الاحتفال الرسمية إلى عام 1748، حين قرر الملك جورج الثاني، المولود في شهر نوفمبر / تشرين الثاني، إجراء مراسم الاحتفال بعيد ميلاده في الصيف لتجنب أحوال الطقس السيئة.

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