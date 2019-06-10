سونام كابور تتلقى أجمل المعايدات في ذكرى ميلادها الـ34

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 يونيو 2019 01:41 مساءً - احتفلت نجمة بوليوود سونام كابور Sonam Kapoor بذكرى ميلادها الـ34 التي تصادف يوم 8 حزيران/يونيو، حيث تلقت العديد من عبارات المعايدة والأمنيات على السوشيال ميديا، من أعز أصدقائها بمن فيهم والدها النجم القدير أنيل كابور Anil Kapoor.

سونام كابور احتفلت بذكرى ميلادها

سونام احتفلت بذكرى ميلادها يوم السبت 8 حزيران برفقة زوجها أناند أهوجا Anand Ahuja وعائلتها المقربة التي ضمت والدها أنيل ووالدتها Sunita Kapoor وشقيقتها Rhea Kapoor وبعض الأصدقاء بمن فيهم Kunal Rawal وMasaba Gupta و Pooja Dhingra وغيرهم.



ولهذه المناسبة غرّد النجم أنيل كابور والد سونام على حسابه الخاص عبر توتير بالقول: "كل عام وأنتِ بخير سونام، لا يمكنكِ ان تتخيلي كم أنا فخور بك، وقد كبرتِ لتكوني في قمة الإنسانية، وأنا متأكد أنّ هذا العام سيكون كسابقاته في غاية النجاح والتقدم..أحبك."

الصورة التي نشرها أنيل كابور والد سونام

أما أناند أهوجا زوج سونام فنشر صورتين عبر انستقرام برفقة سونام يوم زفافهما، وعلق بالقول: "كل عام وانتِ بخير يا عالمي.."



بدورها ردت سونام على زوجها بالقول: "أحبّك أكثر من العالم كله."

سونام وشقيقتها

فما كان من أناند أن عاد ورد على تعليق سونام بالقول: "لقد انتظر شهرًا كاملًا من أجل نشر هذه الصورة، لتكون بجانب صورة ذكرى زواجنا."



ريا كابور شقيقة سونام نشرت أيضًا صورة عاطفية مع شقيقتها، وعلقت بالقول: "عيد ميلاد سعيد شقيقتي، لا يمكنني أن أعيش بدونِك." وهنا ردت سونام على شقيقتها بالقول: "أحبكِ كثيرًا، وانا بالطبع لا يمكنني أن أعمل بدونكِ أو أستمر، لأننا نكمل بعضنا البعض."