بالفيديو والصور: محمد عبده يُشعل حفلا غنائيا في جدة.. وهكذا تفاعل معه الجمهور

أحيا الفنان محمد عبده، حفلاً غنائياً في مدينة جدة أمام جمهور كبير ظل متفاعلاً معه طوال أكثر من أربع ساعات من الغناء.

وامتلأت الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية التي احتضنت الحفل، بجمهور من الجنسين اختار عدد منهم الوقوف عند منصة الحفل لمصافحة ”أبو نوره“ كما يحلو لجمهوره الواسع في المملكة تسميته.

وغنى فنان العرب عدداً من أغانيه وسط تفاعل لافت بترديد الأغاني معه أو بالتصفيق الحار وبالصراخ في بعض الأحيان كتعبير عن التفاعل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن التفاعل مع الحفل بأقل منه في القاعة أو عبر شاشة التلفزيون، حيث اختار كثير من عشاق النجم السعودي نقل مقاطع من الحفل وسط ردود تشيد بأدائه وقدرته على الغناء في سن الـ70 عاماً على حد قول معجبيه.

وحفل الفنان محمد عبده هو الثاني بعد حفل الفنانة أحلام ضمن فعاليات ”موسم جدة“ التي أطلقتها هيئة الترفيه وتتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها المدينة المطلة على البحر الأحمر خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يونيو/حزيران الجاري.

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