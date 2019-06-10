مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

نفى الملحن محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، إصابة الأخيرة بالسرطان. وقال “الوزيري” عبر تدوينات نشرها على حسابه الشخصي “تويتر”، ردا على تساؤل حول إصابة هيفاء بالسرطان، “كانسر ايه بعد الشر عليها”. وكانت الفنانة هيفاء وهبي أعلنت عبر صفحتها بموقع “تويتر” تعرضها لظروف صحية صعبة، وأن حالتها الصحية بدأت في التحسن.

وأوضحت مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية أنها موجودة في مستشفى “كليمنصو” بشارع الحمرا في العاصمة بيروت، منذ شهر تقريبا، ويرجع ذلك إلى إصابتها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، دون معرفة الأسباب حتى الآن. ورجح الأطباء احتمال إصابتها بالتهاب كبدي فيروسي، الذي قد يكون السبب في عدم استقرار حالتها حتى الآن.