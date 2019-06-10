"الملك لير" يستأنف عروضه يومي الخميس والجمعة

تعود مسرحية "الملك لير" بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني من جديد يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع على مسرح كايرو شو بإحدى المولات الشهيرة في التجمع الخامس، وذلك بعد أن

تم الانتهاء من تركيب أحدث معدات صوت وإضاءة تستخدم للمرة الأولى في عرض مسرحي بمصر.

ويشار إلى أن "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني،

وعدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، أحمد عزمي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، وحمادة شوشة.