"الملك لير" يستأنف عروضه يومي الخميس والجمعة

تعود مسرحية "الملك لير" بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني من جديد يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع على مسرح كايرو شو بإحدى المولات الشهيرة في التجمع الخامس، وذلك بعد أنتم الانتهاء من تركيب أحدث معدات صوت وإضاءة تستخدم للمرة الأولى في عرض مسرحي بمصر.
ويشار إلى أن "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني،
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